В Челябинске осудили членов банды автоугонщиков.

Два лидера банды координировали действия ее членов, разрабатывали план совершения краж автомобилей, определяли место и время совершения преступлений, подыскивали необходимые автомобили и решали куда потом их продать, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленники покупали неисправные и битые машины с документами, потом искали русские похожие машины, которые угоняли.

"После этого в гараже меняли у автомобилей идентификационные номера, перекрашивали кузов, уничтожали номера двигателей и продавали автомобили", - добавили в ведомстве.

Всего банда угнала 13 машин, сумма ущерба составляет более 2,5 млн рублей.

Приговором суда им назначены наказания от 7 до 7,5 лет в колониях строгого и общего режимов.