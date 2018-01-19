"Одевайтесь как капуста". Тюменские спасатели предупредили о морозах

Тюменский гидрометцентр сообщает об аномально холодной погоде. По данным синоптиков, с 21 по 26 января, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 43 градусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит -31-36°С, с 22 по 24 января местами -40-43°С. Спасатели напоминают, что морозная погода - всегда серьезное испытание для служб жизнеобеспечения и рядовых граждан. Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Также сотрудники МЧС советуют тюменцам одеваться "как капуста", а в сильный холод и вовсе отказаться от прогулок и поездок.

"Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как "капуста". Не носите в мороз металлических украшений – металл остывает моментально, а также нарушается циркуляция крови", - говорится на сайте ведомства.