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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество ;
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"Одевайтесь как капуста". Тюменские спасатели предупредили о морозах
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мороз, холод, температура (2016) | Фото: park72.ru

Тюменский гидрометцентр сообщает об аномально холодной погоде. По данным синоптиков, с 21 по 26 января, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 43 градусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
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Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит -31-36°С, с 22 по 24 января местами -40-43°С. Спасатели напоминают, что морозная погода - всегда серьезное испытание для служб жизнеобеспечения и рядовых граждан. Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Также сотрудники МЧС советуют тюменцам одеваться "как капуста", а в сильный холод и вовсе отказаться от прогулок и поездок.

"Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как "капуста". Не носите в мороз металлических украшений – металл остывает моментально, а также нарушается циркуляция крови", - говорится на сайте ведомства.

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19.01.2018 14:34 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
16:34 Екб


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"Одевайтесь как капуста". Тюменские спасатели предупредили о морозах
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