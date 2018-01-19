Просроченные огнетушители, летняя резина и украденные пассажирами молоточки: В Екатеринбурге проверяли междугородние автобусы

На выезде из Екатеринбурга сотрудники Госавтоинспекции проверили междугородние автобусы, выезжающие в западном направлении. Часть из них не отвечают требованиям безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в ходе рейда государственными инспекторами технического надзора Госавтоинспекции Свердловской области было уделено особое внимание техническому состоянию автобусов, задействованных на пассажирских перевозках. Помимо документации проверено соблюдение мер, обеспечивающих безопасность пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции оценили исправность и наличие огнетушителей, работоспособность и доступность эвакуационных выходов, наличие специальных предметов, позволяющих в случае происшествия и блокирования дверей разбить стекла. К сожалению, ни в одном из проверенных сегодня автобусов не оказалось специальных средств-молоточков для разбивания стекол в случае аварийной либо внештатной ситуации. При этом водители пытались найти себе оправдание, сказав, что их крадут пассажиры на память. В большинстве автобусов нашли просроченные огнетушители, а где-то установлена летняя резина.

"В ходе рейда в отношении водителей составлено более 10 административных материалов за нарушения требований по перевозке пассажиров. Уже в ближайшее время в адрес руководителей автотранспортных предприятий, на чьих автобусах выявлены нарушения, будут выданы представления", - пояснили в ведомстве.

Также информация будет направлена в органы Ространснадзора для привлечения к ответственности руководителей автопредприятий за нарушение лицензионных требований.

Подобные мероприятия будут проводиться ежедневно на всей территории Свердловской области.