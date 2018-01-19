На Среднем Урале первые семьи обратились за получением ежемесячных выплат в связи с рождением первенца

В Свердловской области пять первых семей обратились за назначением ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка. Две семьи уже получили выплаты. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, в соответствии с вступившим в силу в конце декабря прошлого года федеральным законом, в России установлены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Право на получение выплаты имеют гражданки страны, родившие или усыновившие ребенка, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5‑кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, что составляет 15 тыс. 979 руб. на каждого члена семьи, включая новорожденного. В Свердловской области размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10 тыс. 210 руб.

"Свердловская область активно включилась в объявленное президентом Российской Федерации "Десятилетие детства в России". В целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости принят закон о ежемесячных выплатах при рождении первого и второго ребенка. Органы исполнительной власти по месту жительства принимают заявления, и две мамы в регионе уже получили средства. Уверен, выплата станет весомой финансовой поддержкой и, возможно, некоторым молодым людям поможет принять решение о создании семьи и рождения ребенка", – рассказал заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.

Первая в регионе выплата при рождении первенца назначена в Новой Ляле, где мама малыша – Евгения, родила ребенка в новогодние праздники. Также за выплатой обратились мамы в Тугулымском, Артинском и Ачитском районах, а также в Екатеринбурге.

В соответствии с принятым федеральным законом, та же сумма может ежемесячно выплачиваться при рождении второго ребенка из средств материнского капитала, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Действия материнского капитала на рождение или усыновление второго ребенка в Российской Федерации продлено до 2021 года. Программа показала высокую эффективность в части стимулирования рождаемости детей и поддержки семей с детьми. Ежегодно за выплатой материнского капитала в Свердловской области обращается свыше 25 тыс. семей. Принятием нового закона поддержана инициатива семей на расширение перечня мер, на которые можно направить средства материнского капитала", – рассказала заместитель управляющего отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина.

Для начисления выплаты родителям необходимо обратиться в управление социальной политики по месту жительства при оформлении выплаты на первого ребенка, в отделение пенсионного фонда по месту жительства при рождении второго ребенка, либо в МФЦ.

По словам заместителя директора областного Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ирины Туркиной, МФЦ являются постоянным партнером по оказанию государственных услуг. Все офисы будут готовы принимать заявления на получение ежемесячных выплат по новому закону с 23 января.