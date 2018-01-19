Роскомнадзор заблокировал три группы "ВКонтакте", способные побудить школьников к асоциальным поступкам

Роскомнадзор сообщил о блокировке трех групп в социальной сети "ВКонтакте", которые содержат информацию, способную побудить школьников к противоправным, асоциальным поступкам. Требования в ведомство направил Роспотребнадзор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РКН.

Согласно решению Роспотребнадзора, данные группы в социальных сетях содержат информацию о возможных способах и средствах для совершения самоубийства.

Интернет-страницы внесены в Единый реестр запрещенной информации. "Роскомнадзором в адрес администрации социальной сети были направлены требования удалить противоправную информацию. Требования оперативно выполнены", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи вооруженных нападений на школы в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели. Одна из версий связь происшествий посредством социальных сетей.

Сегодня депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко призвал к фильтрации групп "колумбайнеров" в соцсетях.