ЧТПЗ освоил производство обсадных труб для шельфа

Группа ЧТПЗ при техническом содействии компании "Росшельф" освоила производство обсадных труб большого диаметра с приварными коннекторами замкового типа для обустройства скважин в условиях шельфовой добычи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Ранее такие конструкции не выпускались в России, а поставлялись зарубежными производителями.

Обсадные трубы используются при обустройстве месторождений на шельфе для укрепления стенок устья скважины.

Как отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин, данную разработку отличает простота и скорость сборки. "За счет использования замковых коннекторов значительно ускоряется строительство скважин – соединение труб занимает менее 30 секунд и не требует дополнительных инструментов, как происходит при использовании обсадных труб с резьбовыми соединениями", - отметил он.