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19.01.2018
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество ;
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ЧТПЗ освоил производство обсадных труб для шельфа
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ЧТПЗ высота 239 цех белая металлургия (2012) | Фото: Накануне.RU

Группа ЧТПЗ при техническом содействии компании "Росшельф" освоила производство обсадных труб большого диаметра с приварными коннекторами замкового типа для обустройства скважин в условиях шельфовой добычи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
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Ранее такие конструкции не выпускались в России, а поставлялись зарубежными производителями.

Обсадные трубы используются при обустройстве месторождений на шельфе для укрепления стенок устья скважины.

Как отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин, данную разработку отличает простота и скорость сборки. "За счет использования замковых коннекторов значительно ускоряется строительство скважин – соединение труб занимает менее 30 секунд и не требует дополнительных инструментов, как происходит при использовании обсадных труб с резьбовыми соединениями", - отметил он.

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19.01.2018 14:13 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
16:13 Екб


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ЧТПЗ освоил производство обсадных труб для шельфа
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