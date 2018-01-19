Банк для работы с гособоронзаказом на базе "Промсвязьбанка" возглавит Петр Фрадков

Банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам возглавит глава Российского экспортного центра Петр Фрадков. Специализированная кредитная организация будет создана на базе "Промсвязьбанка", заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов", - приводит слова Силуанова "Интерфакс".

Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра России и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, сейчас возглавляет "Российский экспортный центр".

"Промсвязьбанк" с 15 декабря 2017 г. санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Как ранее сообщало Накануне.RU, Центробанк обратился в Генпрокуратуру из-за пропажи из банка кредитных досье.