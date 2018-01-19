Падение башенного крана на дом в Кирове: погиб машинист

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Октябрьском районе Кирова. Погиб один человек.

Напомним, сегодня днем на улице Мопра произошло падение строительного башенного крана на двухэтажный жилой дом. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Кировской области, уже установлено, что машинист крана от полученных травм скончался на месте, также пострадал жилец дома. Информация по другим пострадавшим сейчас уточняется.

"В настоящее время на месте работают сотрудники спасательных служб, а также следственно-оперативная группа СУ СКР по Кировской области в составе опытных следователей и следователей-криминалистов", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий падения привлечены 25 человек и 14 единиц техники.