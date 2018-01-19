В Октябрьском районе Югры в рамках инвестиционной программы завершили строительство спортивного комплекса

Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась с рабочей поездкой в Октябрьский район, где приняла участие в приемке спортивного комплекса с бассейном в Приобье, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Строительство велось в рамках адресной инвестиционной программы округа. В спортивном комплексе есть игровой зал, бассейны для взрослых и для обучения детей плаванию. Детский бассейн может принимать до 20 детей в смену. Кроме того, комплекс адаптирован для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных граждан.

Губернатор Югры вместе с главой Октябрьского района Анной Куташовой осмотрели основные блоки комплекса. Отвечая на вопросы главы региона о впечатлениях от объекта, качества выполненных работ, общественники отметили, что возможности комплекса позволяют проводить соревнования регионального уровня.

"Мы воодушевлены, что у нас впервые появился такой многофункциональный комплекс. Жители очень рады. Большое спасибо всем, кто вложил в его строительство свою душу", - отметила председатель общества инвалидов Приобъя Любовь Мотовичева.

В ходе обсуждения общественники рассказали Наталье Комаровой о том, что сейчас идет народное голосование по определению названия комплекса. Глава региона поддержала эту инициативу.