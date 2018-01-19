Суд арестовал банковскую карту Саакашвили

Американскую банковскую карточку лидера украинской партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили арестовал Печерский районный суд Киева. Об этом заявил сам Саакашвили в Апелляционном суде Киева, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом он добавил, что это решение ничего не меняет, поскольку "все банковские счета за границами Украины у него закрыты и арестованная карта была недействующей".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, суд отказал Саакашвили в статусе беженца на Украине. В начале января он был заочно приговорен в Грузии к трем годам тюрьмы.