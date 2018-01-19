Из-за аварии на переправе на Лене разлились нефтепродукты

Площадь льда, загрязненного нефтепродуктами из-за аварии на переправе в Иркутской области, составила более 500 кв.м.

В Киренском районе на реке Лена под лед провалилась автоцистерна, перевозившая горюче-смазочные материалы, а также автокран, который приехал вытаскивать бензовоз.

ЧП произошло в ночь на 11 января. Во время передвижения по несанкционированной ледовой переправе под лед ушли два автомобиля "УРАЛ" – кран и автоцистерна с нефтепродуктами. При этом в воду попали нефтепродукты, объем которых пока не определен. Позднее под лед также провалился автокран, который приехал вытаскивать бензовоз, а затем и пришедший на помощь трактор, об этом Накануне.RU уже сообщало.

Лед, где произошла авария, будет вырезан и вывезен с реки для дальнейшей утилизации, сообщает "Федералпресс" со ссылкой на МЧС.