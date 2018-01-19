Прокуратура добилась компенсации ущерба, причиненного бюджету бывшим чиновником из Югры

Югорская межрайонная прокуратура добилась взыскания ущерба, причиненного бывшим главой управления по делам архитектуры и капстроительства администрации Советского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Следователи направили иск, требуя взыскать с бывшего чиновника 9 млн руб. Именно на эту сумму пострадал бюджет, когда чиновник перечислил деньги в рамках контракта с компанией "Строймонтаж". Он точно знал, что контракт до конца не исполнен, однако деньги перевел. Суд согласился с прокуратурой, решение оставила в силе вышестоящая инстанция.

Напомним, среди "достижений" бывшего чиновника – пять служебных подлогов, шесть злоупотреблений полномочиями, две растраты и одно присвоение. Сумма ущерба составила 17 млн 500 тыс. руб. За все это бывший муниципальный служащий наказан четырьмя годами условно и штрафом в 2 млн руб. Прокуратура обжаловала его, посчитав слишком мягким.