Из-за "Северного потока-2" Украине нужно готовиться к худшему, - "Нафтогаз"

Украине нужно готовиться к худшему сценарию в связи со строительством "Северного потока-2", на западных партнеров надежды мало. Об этом заявил "Нафтогаз Украины", передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, наиболее развитого и наиболее влиятельного члена ЕС. Ход событий свидетельствует, что преданность общеевропейским идеалам во многих странах является очень прочной, пока не входит в противоречие с финансовыми интересами", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Поэтому, отмечает "Нафтогаз", полагаться на "сознательные круги в ЕС и США" Украина не может, ведь нет никаких гарантий, что удастся заблокировать строительство "зловещего для Украины газопровода".

"Друзья нашей страны, которые считают так же, уже советуют готовиться к худшему сценарию развития событий", - заключает "Нафтогаз".

Напомним, "Газпром" увеличит на 12% инвестиции в "Северный поток-2" в 2018 году.