Мэр Улан-Удэ выступил с обращением к жителям после ЧП в школе №5

Мэр Улан-Удэ Александр Голков выступил с обращением к жителям города. Поводом стало происшествие в школе №5, на учеников и учительницу которой сегодня было совершено нападение, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, утром 19 января ученик 9-го класса данной школы с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

"К сожалению, многие пытаются строить гипотезы и делать выводы, не обладая достаточной информацией. Все обстоятельства случившегося тщательно изучают компетентные органы. В городе также проводят все необходимые проверки. При школе создан штаб, ситуацией занимаются все, кому положено, все службы задействованы, за разбирательством следят и родители, и общественность. Результаты этой работы обязательно станут достоянием гласности. Важно предметно понять причины и мотивы трагедии, и только тогда мы сможем объективно во всем разобраться", - приводит обращение Голкова официальный сайт городской администрации.

По его словам, ситуация под контролем, во всех учреждениях образования Улан-Удэ усилены меры безопасности.

"Все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования города переведены на особый режим, проводится инструктаж сотрудников охраны и педагогов. Сейчас школа №5 закрыта, за выходные помещения будут приведены в порядок, планируется, что в понедельник, 22 января, учебный процесс будет возобновлен. Со следующей недели в школах города начнутся родительские собрания и анкетирования среди подростков для предотвращения подобных случаев. Работу с детьми, с их родителями необходимо усилить. Психологическое состояние детей не должно отодвигаться на задний план. Родителям и педагогам нужно обращать внимание не только на то, как учится ребенок и как он себя чувствует. Необходимо обращать внимание на то, что дети пишут в социальных сетях, чем интересуются в интернете, как общаются со сверстниками и проводят свободное время", - добавил мэр.

Напомним, школу в Бурятии, которую подожгли в ходе нападения, начнут ремонтировать в ближайшее время.