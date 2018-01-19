До -38. В Курганскую область придут аномальные морозы

В Зауралье идут аномальные холода.

В регионе с 21 по 26 января ожидаются заморозки с температурой воздуха, которая будет ниже среднесуточной нормы на семь градусов и более, об этом Накануне.RU сообщили в курганском ЦГМС.

Ночью 20 января столбик термометра опустится уже до -28 градусов, а 22 января - до 30 градусов мороза, при прояснении - до -38.

Днем ожидается температура воздуха до -21 градуса.

В такие дни спасательные службы рекомендуют гражданам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а также внимательно следить за системами печного и газового отопления.