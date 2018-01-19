Сапко: Необходимо разработать единые стандарты безопасности для школ в РФ

Участившиеся случаи ЧП в школах в разных регионах говорят о том, что необходим комплексный подход к вопросу обеспечения безопасности детей, заявил депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко на заседании "нижней палаты". Он предложил перезагрузить комиссии по делам несовершеннолетних и разработать единый стандарт безопасности для школ страны, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время выступления бывший мэр Перми отметил, что действующая система безопасности в школах не предусматривала возможность возникновения ЧП подобных тем, что случились в Перми, Челябинске и Улан-Удэ. Проверка в пермской школе № 127 показала, что нарушений требований безопасности не было, сказал Сапко. Однако тот факт, что инциденты повторяются, говорит о необходимости изменения подхода, отметил парламентарий.

"Необходимо грамотно выстроить взаимодействие структур, которые работают с детьми, а мы их насчитали порядка 19. Нужна комплексная перезагрузка комиссий по делам несовершеннолетних. В комиссиях должны работать настоящие профессионалы. Требуется единый для всей страны регламент и единые стандарты безопасности для всех образовательных учреждений страны, соглсно которым специалисты будут определять, где должны располагаться эвакуационные выходы, камеры видеонаблюдения, турникеты", - сказал Сапко.

Также Сапко заявил, что "Единая Россия" поддержит предложение Росгвардии об ужесточении требований к ЧОПам, работающим в школах.

Игорь Сапко отметил, что большую роль в воспитании играет семья, но родителей нельзя заставить заниматься ребенком.

"Я общался с матерью одного из напавших подростков. Что она сказала: "Мы знали, лечили, но недосмотрели". По сути ребенок жил своей жизнью. Считаю, что вопрос ответственности родителей за неполучение ребенком соответствующей медицинской помощи тоже должен стать темой для дискуссии", - сказал Сапко и предложил внести поправки в закон о психиатрической помощи, который сейчас дает право подростку с 15 лет принимать самостоятельное решение о необходимости визитов к психиатру.

"Нужно закрепить добровольное обращение за психологической и психиатрической помощью только с 18 лет", - сказал он. Экс-глава Перми добавил, что в школах существует недостаток психологов.

"Важно прививать подростку культуру общения в интернете. Важно говорить о таящихся в сети опасностях. По сравнению с европейским российский интернет остается очень открытым", - отметил депутат.

Напомним, в результате происшествия 15 января 2017 года в пермской школе №12, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Пострадавшим выплатят материальную помощь в общей сумме 2,8 млн руб. Кроме того, для пострадавших детей и детей воспитанников будут организованы туристические поездки.

Занятия в школе были возобновлены со вчерашнего дня, меры безопасности усилены, в частности, руководство школы сменило охранное предприятие.