Школу в Бурятии, которую подожгли в ходе нападения, начнут ремонтировать в ближайшее время

В школе №5 Улан-Удэ, на учеников и учительницу которой сегодня было совершено нападение, приступят к ремонтным работам в ближайшее время. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве строительства республики Бурятия.

Напомним, утром 19 января ученик 9-го класса данной школы с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как уточнили в минстрое республики, глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение в кратчайшие сроки провести ремонт школы. Ремонтно-восстановительные работы начнутся в ближайшее время. По данным комитета по образованию администрации Улан-Удэ, планируется, что в понедельник, 22 января, учебный процесс в школе №5 будет возобновлен. Пока что учреждение закрыто, за выходные помещения должны быть приведены в порядок.