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В Екатеринбурге генералу Росгвардии передали личный штандарт
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управление Уральского округа войск национальной гвардии РФ, церемония передачи штандарта командующего, Александр Попов (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в управлении Уральского округа войск национальной гвардии РФ состоялась торжественная передача штандарта новому командующему генерал-лейтенанту Александру Попову.
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В числе приглашенных на торжество были полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, представители Центрального военного округа МО РФ, руководители силовых структур и правоохранительных органов субъектов УрФО. Губернаторы Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, также получившие приглашения, на мероприятие не приехали, передает корреспондент Накануне.RU.

Церемонию передачи личного штандарта новому командующему провел заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) генерал-полковник Олег Борукаев.

Обращаясь к собравшимся, он отметил, что штандарт является символом ответственности должностного лица за состояние боевой подготовки и применения войск Росрвардии на территории Уральского федерального округа.

Представляя генерал-лейтенанта Попова, замдиректора Росгвардии отметил его высокие личные и профессиональные качества.

"Он является одним из лучших генералов войск национальной гвардии, проходил службу на всех командных должностях в Сибирском, Восточном и Уральском округах, – сказал Борукаев . – Я надеюсь, что задачи, поставленные руководством перед войсками Уральского округа, будут выполнены эффективно и успешно, как они выполнялись в 2017-м г.".

управление Уральского округа войск национальной гвардии РФ, церемония передачи штандарта командующего, Александр Попов, Олег Борукаев, Игорь Голлоев(2018)|Фото: Накануне.RU

На снимке (слева направо): Александр Попов, Олег Борукаев, Игорь Голлоев

Руководство Росгвардии также направило поздравление в адрес генерал-полковника Игоря Голлоева, ушедшего с должности командующего Уральским округом и возглавившего Центральный округ войск национальной гвардии РФ.

Полпред президента в УрФО, со своей стороны, подчеркнул, что Уральским округом войск Росгвардии успешно выполняются все возложенные задачи, поставленные перед ними главой государства.

управление Уральского округа войск национальной гвардии РФ, церемония передачи штандарта командующего, Игорь Холманских(2018)|Фото: Накануне.RU

"Александр Анатольевич [Попов] прослужил в уральском регионе более 15 лет, – отметил Холманских. – Убежден, что его энергия и компетентность послужат укреплению правопорядка, повышению престижа Росгвардии на Урале".

Новый командующий в ответном слове был по-военному краток, сказав, что обязуется с достоинством и честью нести штандарт, преумножать славу и традиции Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

управление Уральского округа войск национальной гвардии РФ, церемония передачи штандарта командующего, Александр Попов(2018)|Фото: Накануне.RU

Штандарт командующего является почетным персонифицированным знаком различия, символизирующим воинский долг и личную ответственность командующего за подготовку и применение войск. Это символ его ответственности перед государством, народом и подчиненными.

управление Уральского округа войск национальной гвардии РФ, церемония передачи штандарта командующего(2018)|Фото: Накануне.RU

На снимке: в руках знаменной группы флаг Росгвардии (слева) и штандарт командующего (справа)

На древке штандарта укреплена металлическая скоба золотистого цвета с выгравированной фамилией, именем и отчеством военачальника. При смене командующего штандарт передается преемнику. В основу ритуала положены традиции вручения штандартов, боевых знамен и знаков отличия в Русской армии.

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19.01.2018 13:58 Мск | Андрей Яловец
15:58 Екб


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В Екатеринбурге генералу Росгвардии передали личный штандарт
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