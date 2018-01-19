Венгрия пообещала Закарпатью блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал продолжить блокирование заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Как сообщается на сайте МИД Венгрии, об этом он заявил после встречи с председателем Общества венгерской культуры в Закарпатье, депутатом Верховной рады Василием Брензовичем.

"Венгрия придерживается своего решения отказаться от поддержки украинских интеграционных стремлений, пока продолжает существовать состояние дел, нарушающее европейские и международные законы и стандарты. Венгрия будет продолжать ветировать созыв Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны до тех пор, пока ситуация не будет решена", - добавил он.

По мнению Сийярто, это международная проблема, и Венгрия готова к консультациям и заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание будет совпадать с интересами и желанием венгров Закарпатья.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обострение отношений между Украиной и Венгрией началось в сентябре с принятием Киевом закона об образовании, подразумевающего украинизацию обучения. Тогда Венгрия объявила Украине "дипломатическую войну" и пообещала блокировать европейскую интеграцию Украины.