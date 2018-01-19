Музейный комплекс имени Словцова в Тюмени признан соответствующим мировым стандартам

Открывшийся проектом IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства тюменский музейный комплекс имени Словцова признан соответствующим всем мировым требованиям, предъявляемым к подобным организациям, сообщили Накануне.RU в департаменте культуры Тюменской области.

18 января в комплексе на брифинге обсудили главные культурные события музейного пространства региона. Участники подвели итоги рабочего визита представителей Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ), возглавляемых исполнительным директором ИКОМ России Афанасием Гнедовским.

Эксперты признали, что перемещение коллекций в новое здание музейного комплекса позволило обеспечить достойные условия, соответствующие всем современным стандартам экспонирования и хранения музейных предметов. Все здания оборудованы системами безопасности, а также одной из лучших в стране систем поддержания климата. Она позволяет регулировать режимы по нескольким группам помещений. У комплекса есть своя котельная, которая полностью обеспечит здание теплом, если его централизованная подача вдруг остановится.

Фондохранилище площадью 9 тыс. кв. м полностью соответствует современным требованиям по транспортировке, размещению и хранению экспонатов. Оно оснащено современным фондовым оборудованием различных конструкций, применяющимся для разных типов музейных предметов. Для коллекций ИЗО выделена 1 тыс. 280 кв. м. Вскоре комплекс сможет принимать выставки не только из крупнейших музеев России, но и из Европы.

Напомним, торжественная церемония открытия комплекса состоялась 9 ноября 2017 г.