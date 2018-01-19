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"Это устранение инакомыслящих людей": в Тимирязевке вслед за деканом факультета агрономии уволили его заместителей
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Александр Соловьев, Тимирязевская академия (2018) | Фото: vk.com/sostimiryazevka

Вслед за деканом факультета агрономии и биотехнологии Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева Александром Соловьевым администрация вуза уволила и его заместителей. Об этом профессор рассказал в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Вчера все заместители декана факультета агрономии и биотехнологии также получили уведомления о прекращении с ними отношений в течение трех дней. Я считаю это диверсией в отношении факультета агрономии и биотехнологии! Короткий мой разговор в присутствии свидетелей с и.о. декана В.И. Леуновым только подтверждает это: "Что вы хотите?! Когда происходит зачистка, то увольняются все!" На уточняющий вопрос: "То есть вы пришли проводить зачистку?" Я получил ответ: "Да", - написал Александр Соловьев на своей странице в "Вконтакте" и приложил копии уведомлений об увольнении доцентов Игоря Заверткина и Ольги Щуклиной с должностей заместителей декана факультета агрономии.

В документах, подписанных проректором по науки и инновационному развитию вуза Сергеем Белопуховым, сказано, что "в соответствии с ч. 4 ст. 60.2 Трудового кодекса РФ, в течение трех дней с момента получения настоящего уведомления поручение об исполнении обязанностей заместителя декана будет отменено".

Согласно указанной статье, работодатель в праве досрочно отменить поручение о выполнении работы, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

Александр Соловьев, Тимирязевская академия(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

Заместитель декана по воспитательной работе Ольга Щуклина и замдекана по науке и практической подготовке студентов Игорь Заверткин, по словам Соловьева, участвовали в подготовке митинга против продажи опытных полей академии и критически высказывались о деятельности руководства вуза. Поэтому истинные причины увольнения, уверен профессор, состоят не в заботе о развитии университета, а в "устранении инакомыслящих людей".

Напомним, 16 января декан факультет агрономии и биотехнологии Александр Соловьев был уволен с формулировкой – "за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей".

"Увольняют, прежде всего, за нарушения трудового законодательства. Соловьеву было объявлено два выговора. По мнению руководства, Александр Александрович не выполнял свои должностные обязанности, а больше занимался политикой. Его основное утверждение, что земли Тимирязевки будут переданы под застройку, ничем не подкреплено, а он на этом делает акцент, привлекает студентов к протестным мероприятиям", - пояснял Накануне.RU проректор РГАУ по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов.

Сам профессор связывает такое кадровое решение с его протестом против застройки опытных полей академии и несогласием с деятельностью и.о. ректора академии Галины Золиной.

"Я еще раз заявляю, что не согласен с этим увольнением и буду отстаивать свою правоту в суде", - отметил Александр Соловьев.

Отметим также, что администрация вуза подала в суд иск о защите деловой репутации на Александра Соловьева, Игоря Заверткина, Ольгу Щуклину и других противников застройки полей.

Другие новости по темам: тимирязевская академия, российский государственный аграрный университет, ргау, галина золина, александр соловьев
19.01.2018 12:54 Мск | Москва | Анна Смирнова
14:54 Екб


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"Это устранение инакомыслящих людей": в Тимирязевке вслед за деканом факультета агрономии уволили его заместителей
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