ЕС пригрозил Киеву приостановить "безвиз": подан "не тот" законопроект

ЕС выступил с официальной критикой в ​​адрес украинских властей из-за того, что президент страны Петр Порошенко подал законопроект об антикоррупционном суде (АКС), противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом говорится в письменном комментарии от имени пресс-секретаря ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Создание действительно независимого и эффективного антикоррупционного суда на Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране... Поэтому мы приветствуем подачу законопроекта", – говорится в комментарии.

В то же время президентский законопроект, по мнению ЕС, не соответствует обязательствам Украины.

"Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти", – отметили в Брюсселе.

Представитель ЕС подчеркнул, что создание АКС в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима. По факту Украине выдвинут ультиматум: переделать законопроект, чтобы "безвиз" не был отменен.

Отметим, что на днях МВФ также выступил с критикой президентского законопроекта об АКС, усмотрев в нем нарушение обязательств Украины.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Всемирный банк также выставил переделку законопроекта одним из условий для продолжения финансирования Украины. Политологи усматривают в создании антикоррупционных органов инструмент прямого внешнего управления Украиной.