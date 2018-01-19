На Среднем Урале мужчине дали 2 года "строгача" за то, что он ударил женщину-полицейского локтем

На Срднем Урале мужчине дали два года строго режима за то, что он применил насилие в отношении женщины-полицейской. Собранные следственным отделом по городу Заречный СК РФ по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю поселка Верхнее Дуброво.

Он признан виновным в совершении преступления по статье "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области, установлено, что 14 октября 2017 года ранее судимый гражданин в состоянии алкогольного опьянения словесно угрожал другим гражданам, после чего выехала участковый уполномоченный полиции. В ответ на то, чтобы мужчина успокоился и сел в авто, он ударил женщину локтем, причинив физическую боль.

Приговором суда, с учетом имеющейся у гражданина прежней судимости, из которой он должных выводов не сделал, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.