Борис Дубровский поручил начать реализацию проекта "Россия. Моя история" в Челябинске

Губернатородобрил реализациюв Челябинске и поручил создать рабочую группу, сообщилив пресс-службе главы региона.

В рабочую группу по организационной работе войдут министерство имущества и природных ресурсов министерство строительства и инфраструктуры министерство культуры.

"Мы начинаем реализацию этого проекта. Необходимо запускать процедуры бюджетирования, оформления документов и начать проектирование", – подчеркнул губернатор.

В музейном комплексе будут использоваться мультимедийные и интерактивные технологии. Часть экспозиции будет представлять материалы общероссийской истории, другая часть – региональной.

Стоит отметить, что первая выставка проекта "Россия. Моя история" открылась в Москве на ВДНХ в 2015 году. Комплекс включает в себя три экспозиции: "Романовы", "Рюриковичи" и "XX век. 1917–1945. От великих потрясений к Великой Победе". Четвёртая экспозиция, посвящённая послевоенной истории России, должна открыться в 2018 году.