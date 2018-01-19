Черчесов поддержал защитника сборной России, получившего тяжелую травму

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал защитника московского "Спартака" и национальной команды Георгия Джикию, получившего тяжелую травму. Он не стал прогнозировать, сможет ли игрок выступить на домашнем чемпионате мира, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в четверг в начале контрольного матча "Спартака" с китайским "Шанхай СИПГ" Джикия получил повреждение и не смог продолжить встречу. Уже поздно вечером медицинский штаб столичного клуба назвал неутешительный диагноз: разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Добавим, срок восстановления при таких травмах может составить шесть месяцев и больше.

Ситуацию прокомментировал Станислав Черчесов.

"Я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки. Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Тарасов и Зобнин. Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее – и как игрок, и как личность. Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй", - приводит слова тренера официальный сайт Российского футбольного союза.

Как сообщало Накануне.RU, вчера Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала январский рейтинг национальных команд. Сборная России сумела подняться на две строчки вверх и сейчас занимает 62-е место.