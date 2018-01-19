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Автор скандальной петиции о новогоднем шоу предложил наградить учительницу пермской школы "Золотой звездой"
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Герой России, золотая звезда, медаль (2018) | Фото: Военное обозрение

В интернете на сайте Change.org появилась петиция, автор которой просит представить пермскую учительницу школы №127 Наталью Шагулину к званию Героя РФ и наградить "Золотой звездой", передает корреспондент Накануне.RU.
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"Наталья Шагулина, учительница 4 "Б" класса пермской школы показала себя как настоящий герой, проявив настоящее мужество, когда на детей ее класса напали неуравновешенные субъекты. Спасая детей от них, она получила 17 ножевых ранений. Она сдерживала нападавших до тех пор пока не ослабла от кровопотери. В первые же минуты, когда она пришла в сознание в больнице, будучи на ИВЛ, она спросила: "Как дети?". Ее состояние остается очень тяжелым. Считаю, что она достойна высшей награды Российской Федерации "Золотой Звезды" Героя РФ. Призываю руководство страны представить эту мужественную женщину к заслуженной награде! Такими людьми гордится Россия!" - говорится в тексте петиции.

За два дня петицию поддержало уже свыше 2,6 тыс. человек. Когда петиция наберет 5 тыс. подписей, она будет доставлена президенту РФ Владимиру Путину. Ранее наградить учительницу предлагал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев.

Добавим также, что медаль "Золотая Звезда" учреждена законом РФ от 20 марта 1992 г., одновременно с установлением звания "Герой Российской Федерации".Примечательно, что автором петиции является житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян, который ранее опубликовал на уже упомянутом сайте обращение к руководству Первого канала (конкретно к главе компании Константину Эрнсту) с просьбой улучшить качество новогоднего шоу.



Развитие сюжета: Ранее 19.01.2018 13:12 Мск
Сапко: Необходимо разработать единые стандарты безопасности для школ в РФ

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19.01.2018 13:00 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:00 Екб


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Автор скандальной петиции о новогоднем шоу предложил наградить учительницу пермской школы "Золотой звездой"
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