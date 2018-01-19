В Челябинске бабушка с двумя внуками не может выехать из аварийной квартиры

В Челябинске бабушка и два ее внука 6 и 8 лет не могут выехать из аварийной квартиры в нормальное жилье.

Квартира располагается в одном из домов в Ленинском районе города, этажом выше находится туалет, который постоянно топит - соответственно, от излишней влаги в квартире женщины постепенно рассыпается потолок.

Женщина неоднократно обращалась с заявлениями о нарушении прав на обеспечение условий проживания в местную администрацию, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас следователи организовали проверку по данному факту, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц коммунальных служб, а также сотрудников органов местного самоуправления и контролирующих органов.