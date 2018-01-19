Прикамский министр здравоохранения нашел себе пятого заместителя

Бывший первый заместитель начальника управления здравоохранения Пермской области Шамиль Биктаев назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Таким образом, у прикамского министра здравоохранения Дмитрия Матвеева, который в конце 2017 г. избавился от приставки "и.о.", снова пять заместителей. К своим обязанностям Шамиль Биктаев приступил с 16 января.

Должность первого заместителя начальника управления здравоохранения Пермской области Шамиль Биктаев занимал с 2003 г., в 2006 г. работал сперва управлении, а затем в Министерстве здравохранения Пермского края. После ухода со службы работал в корпорации "Медлайф".

Какие именно вопросы будет курировать новый замминистра пока неизвестно.