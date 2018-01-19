По пути Карапетяна? На Среднем Урале депутата гордумы лишили прав за пьяную езду

Депутата городской думы Алапаевска Андрея Дедюхина суд лишил права управления транспортным средством на одни год и семь месяцев, а также обязал заплатить штраф в размере 30 тыс. руб. Суд признал народного избранника виновным по статье КоАП РФ "Управление ТС в состоянии опьянения". Это следует из решения суда, опубликованного на официальном сайте, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно материалам дела, правонарушение произошло 28 декабря прошлого года около 22.00. У инспектора ГИБДД возникло подозрение, что Дедюхин, находившийся за рулем авто нетрезв, в связи с тем, что от депутата пахло алкоголем. Он был отстранен от управления машиной, ему было предложено пройти освидетельствование. В присутствие понятых Дедюхин прошел его, результат показал наличие алкогольного опьянения. Сам народный избранник с результатами не согласился, ввиду чего был направлен на медосвидетельствование, которое подтвердило предыдущий анализ.

Напомним, в конце января прошлого года аналогичная ситуация произошла с депутатом ЗакСО Арменом Карапетяном. Народный избранник также был лишен прав управления транспортным средством на один год и семь месяцев, на него был наложен штраф в размере 30 тыс. руб. Депутат решение суда не оспаривал.

Инцидент с Арменом Карапетяном произошел в декабре 2016 года. Депутат находился за рулем "Мерседеса", который остановили сотрудники ГИБДД. Дышать в специальный прибор и проходить медосвидетельствование парламентарий отказался, а вместо документов предъявил удостоверение депутата, заявив, что "этого будет достаточно".