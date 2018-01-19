Росгвардия на Урале готовится к выборам президента и футболу

Войска Росгвардии в 2018 году особое внимание уделят обеспечению безопасности и охране правопорядка при подготовке к проведению выборов президента России и Чемпионата мира по футболу.

Об этом сегодня в ходе брифинга, который состоялся в Екатеринбурге после торжественной церемонии передачи штандарта командующего Уральским округом войск Росгвардии новому руководителю, заявил заместитель директора Федеральной службы войск гвардии РФ генерал-полковник Олег Борукаев, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в предвыборный период и в ходе проведения ЧМ-2018, его подчиненным предстоит решать, в том числе, специфические задачи, в первую очередь обеспечивая защиту от терроризма.

"Для этого у нас есть технические группы в составе подразделений специального назначения, инженерно-саперные подразделения, - отметил генерал-полковник. - Что касается непосредственной охраны избирательных участков, то здесь будем взаимодействовать с Министерством внутренних дел, привлекать ряд частных охранных организаций для патрулирования и непосредственного обеспечения безопасности на выборах. Местным органам власти предписано оборудовать избирательные участки на предмет антитеррористической защищенности. Нашими специалистами по линии вневедомственной охраны эти вопросы тоже будут решаться. Соответствующие руководители получат указания по инженерно-техническому укреплению избирательных участков. Конечно, нас волнует и так называемый "телефонный терроризм". Но здесь больше вопросов к спецслужбам. Думаю, все эти телефонные номера мы знаем и соответственно среагируем на ложные звонки, чтобы не вносить диссонанс во время единого дна голосования".

Новый командующий Уральским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Александр Попов также заверил, что силовики полностью готовы к нестандартным ситуациям, в том числе в период проведения массовых мероприятий.

"В повседневной деятельности нам предстоит решать задачи по охране важных государственных объектов, антитеррористической защищенности, подготовке войск в любых условиях обстановки", - сказал Попов.

Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских, в свою очередь, отметил, что Росгвардия слаженно взаимодействует с полицией и спецслужбами, что позволяет уверенно решать задачи по обеспечению безопасности граждан.

"В период проведения избирательной кампании по выборам президента России стоят очень серьезные задачи перед всеми правоохранительными органами, в том числе Росгвардией, по обеспечению безопасности и законности мероприятий, которые пройдут в единый день голосования,- сказал полпред. – В более удаленной перспективе пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, ожидаем в Екатеринбурге достаточно много иностранных гостей. Здесь также потребуется работа Росгвардии".