Оформлял на себя право собственности на квартиру: житель Екатеринбурга предстанет перед судом

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в мошенничестве с квартирами. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, житель города действовал совместно и согласовано с еще двумя злоумышленниками, в том числе в составе организованной группы, с августа 2010 года по ноябрь 2015 года.

Материалы дела были выделены в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск.

Соучастники размещали объявления о предоставлении ООО Автоломбард "Миллиард" денежных займов под залог недвижимого имущества, а на самом деле лишали их жилья. Они оформляли договор купли-продажи квартир, приобретая права собственности на них за суммы, несоразмерные их фактической стоимости.

Общий ущерб составил свыше 26,5 млн руб. Похищенными квартирами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.