Глава СКР потребовал объяснить, почему прекратили дело против военного, избившего ребенка на Камчатке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить законность прекращения уголовного дела в отношении военнослужащего, ударившего ребенка на Камчатке. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Все случилось 19 января прошлого года: двое семиклассников из Петропавловска-Камчатского играли в снежки, один из которых попал в автомобиль военнослужащего. Тот вышел из машины и, несмотря на извинения детей, нанес одному из них два удара по лицу и уехал. Личность нападавшего была установлена в течение нескольких дней. По данному факту военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело, которое затем было прекращено.

Как отметила Светлана Петренко, Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления проверить законность и объективность принятых по данному факту процессуальных решений и в кратчайшие сроки лично доложить ему о результатах. Также глава СКР потребовал при наличии малейших оснований возобновить расследование и дать действиям офицера объективную правовую оценку.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Санкт-Петербурге: водитель иномарки избил подростка за брошенный в его машину снежок.