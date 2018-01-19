Бастрыкин прилетит в Югру на встречу с родными погибших в 2016 году спортсменов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин намерен посетить Югру. Там он встретится с родителями маленьких спортсменов, погибших и пострадавших в крупной аварии, произошедшей в 2016 г., сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее в разговоре с Накануне.RU отец одного из погибших детей Сергей Калашник отметил, что во время такой встречи Бастыркин сказал, что может прибыть в Югру в любой момент.

"Бастрыкин сказал: "У меня есть свой самолет. Я в любой момент могу оказаться в любой точке России". Не исключаю, что он может прилететь, никого не оповестив, и вызвать нас для беседы", - сказал Калашник.

Напомним, авария произошла 4 декабря 2016 г. на 925 км трассы Тюмень- Ханты-Мансийск. По уголовному делу проходят экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель осуществлявшего перевозки бизнесмена Александр Сидорук, находившийся за рулем грузовика "Volvo" Раиль Саитханов. Приговор прозвучит в Ханты-Мансийском районном суде 5 февраля.