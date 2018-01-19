"Пошло и оскорбительно". В Челябинске УФАС возбудило дело по рекламе с фразой "у мужика с пистолетом"

Челябинское УФАС России возбудило дело по факту распространения на телевидении и в общественном транспорте Челябинска рекламы магазина с фразой "у мужика с пистолетом". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Магазин расположен рядом с домом, на фасаде которого размещен барельеф знаменитой фотографии советского фоторепортера Макса Альперта "Комбат". И фотография, и барельеф являются символами Великой Отечественной войны.

По мнению заявителя, данная фраза "пошло и оскорбительно звучит в адрес памяти героя Великой Отечественной войны, политрука А.Г. Еременко".

Заместитель руководителя Челябинского УФАС Татьяна Соболевская подчеркнула, что ФАС России и ее территориальные органы занимают непримиримую позицию по отношению к рекламе, в которой использованы оскорбительные образы и выражения в отношении символов Победы и оперативно пресекают распространение подобной рекламной информации.

Рекламодателем является ООО "Домашний мастер".

Заседание назначено на 25 января.

При этом рекламодатель по собственной инициативе уже исключил из рекламы фразу "у мужика с пистолетом".