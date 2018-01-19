Госсовет экономического развития может пройти на "Ростсельмаше"

Госсовет по реализации экономического потенциала субъектов РФ может пройти на территории "Ростсельмаша". Об этом Накануне.RU рассказал глава Совета Торгово-промышленной палаты РФ по конкурентоспособности экономики и промышленному развитию, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

По словам известного промышленника, он получил приглашение к участию в рабочей группе по подготовке Госсовета, которую возглавляет губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Может быть, этот совет пройдет на территории "Ростсельмаша". Я хотел бы поучаствовать, но пока содержание обсуждения мне не раскрывали", - рассказал глава ассоциации "Росспецмаш", в которую входит предприятие.

В пресс-службе главы Тюменской области заявляют, что пока место и время Госсовета не определены.

"Такая информация [о проведении Госсовета на "Ростсельмаше"] имеет право на существование, но мы не можем ее подтвердить. Давайте подождем", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь губернатора Тюменской области Ольга Фролова.

Напомним, в этом году должна быть завершена работа над докладом о развитии региональной промышленной политики. Точная дата проведения Госсовета, посвященного реализации экономического и промышленного потенциала регионов, пока неизвестна, но Якушев заявлял, что он состоится в 2018 г. Традиционно Госсовет проводит президент РФ. Любопытно, что тюменский губернатор отменил анонсированный визит на Гайдаровский форум, прошедший 16-18 января. Подробности мы сообщали в нашем Telegram-канале.