СМИ: Проверяется версия о взаимосвязи трех нападений на школы через соцсети

Правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи вооруженных нападений на школы в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о нападении на учеников школы в Бурятии передано в Главное следственное управление СК России. Такое поручение дал лично глава СКР Александр Бастрыкин. Кроме покушения на убийство, речь идет о халатности.

Напомним, ранее местные власти заявили о троих злоумышленниках, но позже уточнили, что нападавший действовал один. Школа №5, где произошло ЧП, будет закрыта до понедельника.