Бывший начальник ГИБДД Кузбасса получил срок за смертельное ДТП

Абаканский городской суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП, повлекшем смерть четырех человек.

Авария произошла вечером 23 апреля 2016 на 26 км автодороги "Кемерово-Яшкино-Тайга". По данным следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser 200, которым управлял обвиняемый, столкнулся с Toyota Corona Premio.

В результате погибли четыре молодые женщины — три жительницы Красноярска и кемеровчанка.

Экс-начальник ГИБДД до последнего не был согласен с обвинением.

Но в итоге его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет "Федералпресс".