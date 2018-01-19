Югорчанин получит 1,2 миллиона за травму во время работы на Красноленинском месторождении

Кондинский райсуд взыскал с компании по ремонту скважин "Евразия" компенсацию для работника, который пострадал из-за несчастного случая на Красноленинском месторождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Югорчанин трудился в организации машинистом подъемника. В апреле 2016 г. на кустовой площадке Красноленинского месторождения из-за возгорания подъемника работник пострадал: получил ожог, утратив 60% трудоспособности, это вылилось в оформление третьей группы инвалидности. Несчастный случай сочли связанным с производством.

Суд первой инстанции решил, что "Евразия" должна заплатить машинисту 1 млн 200 тыс. руб. компенсации. Организация обжаловала вердикт, однако окружная инстанция оставила его в силе.