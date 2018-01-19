Уральские артисты выступили в Париже в рамках заявочной кампании ЭКСПО-2025

Артисты Уральского государственного академического русского народного хора и ансамбля народных инструментов "Изумруд" дали два концерта в Париже. Визит свердловчан состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в ноябре 2017 года в ходе встречи губернатора Евгения Куйвашева и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской Республике Алексея Мешкова.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, творческие коллективы Свердловской области выступили в Париже на новогодних приемах, организованных посольством РФ во Французской Республике для делегатов стран-членов Международного бюро выставок (МБВ) и российских соотечественников, проживающих во Франции. В ходе концерта артисты исполнили, среди прочего, и композиции на французском языке: песни "Подмосковные вечера" и "Катюша". В концерте также принял участие советский и российский камерный певец, исполнитель романсов Олег Погудин, исполнивший под аккомпанемент ансамбля "Изумруд" романс "Ночь светла".

"Выступления уральских артистов прошли с большим успехом и резонансом. Зал Посольства был переполнен: люди даже сидели на ступеньках, стояли в проходах. Зрители эмоционально встречали наших артистов, аплодировали стоя, кричали "Браво!". И после концерта многие долго не расходились, обсуждая увиденное и обмениваясь мнениями. Зал откликался, узнавая песни и мелодии, подпевал и поддерживал овациями", – рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Напомним, весной Екатеринбург посетит инспекционная комиссия МБВ. Подготовка к этому визиту уже активно ведется.