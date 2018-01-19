Восьмиклассник распылил перцовый газ в школе во Владивостоке

Один из учеников распылил перцовый газ в школе во Владивостоке, сообщили Накануне.RU в пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Установлено, что ученик восьмого класса купил в магазине защитный перцовый баллончик и распылил его в туалетной комнате школы.

Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь четверым 13-летним подросткам с признаками аллергической реакции. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет, школьники направлены на амбулаторное лечение.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела с подростком и его родителями профилактические беседы.

В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Сотрудники полиции также установили магазин, в котором старшеклассник приобрел перцовый баллончик. В отношении продавца составлен административный протокол по ст.14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Инцидент произошел на фоне нападений подростков на школы в разных регионах России.