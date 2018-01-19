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Аномальные морозы внесли коррективы в работу ямальских аэропортов. Самолеты вынуждены садиться на другие аэродромы
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авиакомпания Ямал, Сухой Суперджет 100 (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Аномальные морозы на Ямале повлияли на работу аэропортов. По данным синоптиков с 19 по 23 января на территории округа ожидается похолодание минус 49 градусов. Сразу несколько рейсов оказались задержаны, некоторые самолеты были вынуждены уйти на запасные аэродромы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Так, рейс №173, летящий из московского аэропорта Домодедово в Надым, был вынужден совершить посадку на запасном аэропорту в Салехарде. Как пояснили в аэропорту Надыма, такое решение было принято в связи со сложными метеоусловиями. Впрочем, задержался в Салехарде рейс недолго – уже в 12.42 по местному времени самолет прибыл по месту назначения. Это не единственный случай, отметили сотрудники аэропорта: ранее из-за погодных условий была задержка рейса из Тюмени.

Также задерживаются рейсы аэропорта Нового Уренгоя. По информации сотрудников аэропорта, причиной задержек стали не только сильные морозы, но и густой туман.

"У нас туман стоит, плохая видимость. Наверное, на расстоянии метров 200 не видно. Температура воздуха на сегодняшний день минус 43. Рейсы, которые выполнялись утром ушли. Вчера был задержан рейс №188 с Уфы, из-за того, что для их типа самолета температура воздуха не подходит. Сегодня они вылетели на другом самолете, но ушли на запасной аэродром в Надым, из-за того, что здесь туман, они не смогли у нас сесть. Как позволит погода - прилетят к нам. Еще ряд самолетов дали задержку из-за видимости. Не может улететь рейс №234 до Салехарда. Рейс должен выполняться на самолете, который улетел в Надым, их совместили, сначала он должен сесть к нам, потом пойти на Салехард, вернуться и дальше пойти на Уфу, но все застопорилось из-за тумана. Сегодня отменен рейс №335 Бугульма - Новый Уренгой (ЮВТ-Аэро), который должен прийти к нам и от нас рейс №585, который должен пойти на Казань, Калининград. Отменили из-за низких температур, потому что для этих типов самолетов не подходит температура воздуха. Держатся низкие температуры, а ветра нет и поэтому туман держится", - сообщили Накануне.RU в аэропорту Нового Уренгоя.

Всего из Нового Уренгоя не могут вылететь шесть самолетов, следующих до Тюмени, Москвы (аэропорт Шереметьево), Салехарда, Сабетты, Уфы и Екатеринбурга. Задерживаются рейсы из Уфы, Тюмени, Талакана, Салехарда, Сабетты, Екатеринбурга и Новосибирска.

О задержках рейсов из-за погодных условий сообщили также в аэропорту Ноябрьска.

Другие новости по темам: морозы, погодные условия, аэропорт, самолет, задержка рейсов
19.01.2018 11:09 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
13:09 Екб


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Аномальные морозы внесли коррективы в работу ямальских аэропортов. Самолеты вынуждены садиться на другие аэродромы
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