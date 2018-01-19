В Зауралье два жителя Узбекистана, один из которых сидел за убийство, попытались незаконно выехать из страны

В Петуховском районе Зауралья пограничники задержали двух граждан Узбекистана, которые попытались в обход пункта пропуска перебраться с территории России в Казахстан.

Инцидент произошел 17 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В ходе проверки установлено, что один из нарушителей сидел в России за убийство, в 2014 году освободился - въезд в страну ему был закрыт до 2022 года. Однако мужчина оставался на территории страны, проживая в Нижнем Тагиле.

"Из документов он имел при себе просроченный паспорт и справку об освобождении. Для легального выезда за пределы Российской Федерации иностранцу необходимо было обратиться в консульство Узбекистана для получения свидетельства на возвращение в родную страну. Но иностранец, проигнорировав требования российского законодательства, решил выехать незаконно", - добавили в ведомстве.

Второй нарушитель имел при себе действительные документы на право пересечения границы, но решился на совершение противоправного деяния со своим знакомым за компанию.

Сейчас оба нарушителя задержаны, их привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством.