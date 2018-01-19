Глава Махачкалы стал фигурантом уголовного дела

Возбуждено уголовное дело в отношении главы Махачкалы Мусы Мусаева. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, чиновника подозревают в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

"Следствием установлено, что в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв.м, расположенный в городе Махачкале, является собственностью республики Дагестан, превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность земельного участка за плату в размере 1 млн 100 тыс. руб. На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом", - сообщили в СКР.

В ведомстве уточнили, что по заключению специалиста рыночная стоимость данного участка составляет более 81 млн руб.

"Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету республики Дагестан на сумму около 80 млн руб. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого, в том числе обыски и выемки соответствующей документации", - добавили в Следственном комитете.

Добавим, Муса Мусаев занимает пост мэра Махачкалы с 2015 года.