Воронежский авиазавод станет филиалом Объединенной авиастроительной корпорации

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) станет филиалом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Воронежской области.

16 января временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев встретился с вице-президентом по транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), генеральным директором ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" Алексеем Рогозиным.

На встрече также присутствовали врио заместителя председателя правительства области Артем Верховцев и исполнительный директор ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) Сергей Исаенко.

На встрече обсудили перспективы развития Воронежского авиазавода на ближайшие годы. Генеральный директор авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин сообщил, что в 2018 году начнется процесс перехода предприятий, входящих в ОАК, в том числе ПАО "ВАСО", в статус филиалов корпорации. Александр Гусев заметил, что изменение статуса Воронежского авиазавода не должно повлиять на распределение налоговой нагрузки.

На встрече отметили, что сейчас ВАСО завершает формирование производственного плана с перспективой выхода на экономическую эффективность к 2022 году.

"В ходе встречи также рассматривались варианты сотрудничества ВАСО с другими предприятиями в рамках одной площадки, например, с нефтегазовым кластером. Предприятия обладает уникальным оборудованием и квалифицированным персоналом, и есть возможность дополнительной загрузки", - сообщили в пресс-службе.

Воронежский авиазавод производит пассажирские самолеты Ил-96-300 и Ил-96-400Т, ближнемагистральные самолеты Ан-148, а также отдельные агрегаты для самолетов SSJ 100.

Ранее сообщалось о том, что ВАСО начнет производство Ил-96-400М в 2019 году. Самолеты построят в первую очередь для специального отряда "Россия", который перевозит высших чиновников.