На Южном Урале формируется новый состав Общественной палаты области

В Челябинской области началось формирования нового состава Общественной палаты региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Срок полномочий действующего состава истекает 22 апреля.

Согласно законодательству, 19 членов палаты утверждает губернатором по представлению зарегистрированных на территории Челябинской области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 19 членов – ЗСО по представлению зарегистрированных НКО, в том числе региональных общественных объединений. Еще 19 членов утвердят новые члены Общественной палаты области.

Документы от НКО будут приниматься до 2 февраля.