Вартовчанин получил четыре года за кражу труб нефтепровода

Нижневартовский районный суд отправил в тюрьму местного жителя Михаила Каратеева за кражу труб с одного из месторождений, а также попытку краж, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В марте 2014 г. Каратеев и подельник договорились украсть трубы недействующих нефтепроводов, принадлежащих предприятиям, работающим в Нижневартовском районе. Преступники с помощью фальшивых документов об отсутствии хозяев нефтепроводов находили технику, которая бы демонтировала трубы и увезла их.

Так они попытались вывезти отрезки труб общей ценой в 6 млн руб., однако их "взяли" на месте преступления. Кроме того, Каратеев при помощи сообщников украл отрезки труб недействующего нефтепровода. Одно из предприятий пострадало на 1 млн руб.

Суд наказал Каратеева четырьмя годами колонии общего режима и штрафом в 50 тыс. руб. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений, решение вступило в силу.