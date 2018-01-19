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После нападения на учеников школы в Бурятии возбуждено дело о халатности
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александр бастрыкин председатель скр (2013) | Фото:

Уголовное дело о нападении на учеников школы в Бурятии передано в Главное следственное управление СК России. Такое поручение дал лично глава СКР Александр Бастрыкин. Кроме покушения на убийство, речь идет о халатности.

"По предварительным данным, утром 19 января ученик 9-го класса одной из школ, расположенных в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются", - сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

школа №5 Улан-Удэ(2018)|Фото: ulan-ude-eg.ru

Она уточнила, что уголовное дело по факту этого происшествия возбуждено по двум статьям - "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность". Ранее сообщалось о возбуждении дела только по первой статье. По поручению Александра Бастрыкина оно передано в Главное следственное управление СКР. Опытные следователи и криминалисты центрального аппарата выехали к месту событий.

"В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления и сбор доказательств. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе", - добавила Светлана Петренко.

Улан-Удэ, школа, нападение(2018)|Фото: vk.com/incident_38

Напомним, ранее местные власти заявили о троих злоумышленниках, но позже уточнили, что нападавший действовал один. Школа №5, где произошло ЧП, будет закрыта до понедельника.



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12:38 Екб


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После нападения на учеников школы в Бурятии возбуждено дело о халатности
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