Центробанк отозвал лицензию у "Алтайбизнес-банка"

Банк России отозвал лицензию у барнаульского "АлтайБизнес-Банка", говорится в сообщении регулятора.

По величине активов на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 512 место в российской банковской системе.

Решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов, а также из-за наличия угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, отмечает ЦБ.

"Проблемы в деятельности АКБ "АлтайБизнес-Банк" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств банка и наличие основания для банкротства", - говорится в сообщении.

Возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами банка препятствовал стабилизации его финансового положения. Это свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования, подчеркивает регулятор.

Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

"АлтайБизнес-Банк" является участником системы страхования вкладов.