В морге горбольницы третьего по величине свердловского города ввели самообслуживание

В морге городской больницы Каменска-Уральского ввели самообслуживание. Родственникам усопших после определенного времени предлагается самим взять ключ от морга и доставить тело. Документов при этом, не спрашивают. О происходящем со ссылкой на местную жительницу сообщил городской портал ku66.

По данным издания, история произошла с жительницей Каменского района после смерти отца. Мужчина лежал в Покровской больнице с 22 декабря, но 16 января скончался. После этого женщине позвонили, попросили забрать тело и отвезти в морг на Каменскую. На руки ей дали направление, в котором было указано, что тело умершего направляется на вскрытие в морг горбольницы Каменска-Уральского. Отвезти тело покойного она попросила одного из знакомых.

"Подъехали на машине с прицепом. Тело отца погрузили, накрыли тентом и поехали в морг. Время около 17 часов. Морг закрыт. На дверях табличка: "Ключ в приемном покое". В приемном покое под залог моего паспорта мне дали ключ от морга. На вопрос "кто меня сопроводит туда?", ответом была тишина. Здесь оказалось полное самообслуживание! Я открыла дверь, спустилась по лестнице, внизу дверь с табличкой: "Трупы ложить строго на столы, уходя из камеры выключать свет обязательно". Открываю дверь, а там лежат пятеро покойников. Наш оказался шестым", – цитирует издание местную жительницу.

По ее словам, в помещении морга оказалось два свободных стола, на один из них и положили умершего. После чего дочь покойного и ее спутники закрыли морозильную камеру, закрыли морг, вернули ключ в приемный покой, забрали паспорт и уехали. Вернуться ее просили на следующее утро.

Женщина также уточнила, что у нее не спросили даже никаких документов.

Отметим, что в комментариях к публикации местные жители подтверждают слова женщины.

"Так-то действительно старая проблема и решения не видно на горизонте!" - отметил один из местных жителей.

"Лет 20 такое точно, сам заносил нескольких родственников таким образом. Бывает, что и класть некуда, оставляли на полу", - уточнил другой.