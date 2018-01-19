На трассах в Зауралье по требованию прокуратуры ликвидировали несанкционированные свалки

В Зауралье прокуратура Макушинского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об отходах производства и потребления.

Установлено, что на обочине федеральной трассы "Иртыш" около заправки "Роснефть" и остановок, расположенных рядом с кольцевой развязкой "Макушино-Частоозерье-Петухово-Лебяжье", находится бытовой мусор, а также непригодные к эксплуатации автомобильные колеса, использованные емкости от горюче-смазочных материалов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"Аналогичная ситуация наблюдалась на обочинах дороги в местах остановки транспорта около Обутковского и поворота на Раздолье", - добавили в надзорном ведомстве.

После рассмотрения акта реагирования нарушения закона устранены, несанкционированные свалки ликвидированы.